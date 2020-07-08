اضبط اشارة تردد قناة طيور الجنة toyor aljana على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك معرفة تردد قناة طيور الجنة حيث ان هذة القناة تعرض مجموعة مميزة من البرامج والاغاني التي تقوم بتعليم الطلاب الحروف والارقام عن طريق الرسوم المتحركة والأغاني الاطفال الجميلة والاناشيد التي يقومون الاطفال بغنائها وهم عصومي ووليد ومنه وجني وغيرهم من الاطفال، كما ان القناة تناسب الاطفال من سن اربع سنوات حتى 16 سنة لذلك يبحث العديد من الآباء والأمهات على ترددها.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

تقدم القناة على شاشتها العديد من البرامج المهمة التي تقدم محتوى هادف ومن ضمن هذة البرامج برنامج جنغل. برنامج بيت الحج. برنامج صوتك كنز. برنامج طيور الخير. برنامج اسم ومعنى. برنامج أغاني المهن. برنامج رياضة × رياضة. برنامج شموس لا تغيب . برنامج حزورة مع الأمورة. برنامج ست البيت الصغيرة وايضا تعرض العديد من الاغاني ومن ضمن هذة الاغاني كليب جننتوني. كليب المكعبات. . كليب صلوا صلوا. كليب هنا القدس. كليب يوم ميلادك. كليب مفتاح القلب. كليب بيهون عليك. كليب اللعب بالكهرباء.

سات التردد 11310

القمر الصناعي عرب سات

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عرضي

تصيح الخطأ 5/6