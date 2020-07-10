اضبط اشارة تردد قناة فوكس تي في FOX TV 2020 على القمر الصناعي عرب سات

يشهد محرك البحث جوجل زيادة في البحث على تردد قناة فوكس تي في على القمر الصناعي عرب سات لما تقدمة القناة من محتوى شيق ومميز حيث إنها قامت باذاعة اولي حلقات المسلسل الكوميدي الجديد لجان يامان مسلسل السيد الخطأ حيث يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث العديد من المشاهدين في انتظار الحلقة الثالثة من المسلسل غدا.

تردد قناة فوكس تي في FOX TV 2020

يذاع أيضا على شاشة القناة العديد من المسلسلات التركية والافلام الشيقة التركية على شاشتها ومن ضمن هذه المسلسلات مسلسل الشهير الطبيب المعجزة حيث يعرض يوم الاربع من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ولذلك تتميز القناة بقلة مشاهديها بجودتها العالية كما ايضا انها تقوم بعرض العديد من البرامج المشهورة ومن ضمن هذه البرامج برنامج عالم صديقى، وبرنامج التنظيف وظيفتي، وبرنامج المرأة للإعجاب، وبرنامج دردشة الليل مع فاتح سافاش .

القمر الصناعي :عرب سات

التردد الثاني 11296

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 6/5