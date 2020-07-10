تردد قناة بي ان سبورت bein sports على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات

ازداد البحث على تردد قناة بي ان سبورت على العرب سات حيث انها تقوم بإذاعة العديد من المباريات المهمة ومنها مباريات الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اوروبا وغيرها من الدوريات المهمة التي تعرض على شاشتها كما انها تعرض العديد من البرامج التي تقوم بتحليل المباريات كما انها يوجد بها افضل المحللين الرياضيين والمعلقين الرياضيين.

تردد قناة بي ان سبورتbein sports على عرب سات

يعرض اليوم الجمعة 10/7/2020 على شاشة القناة العديد من المباريات المهمة ومنها مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس يذاع في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية في الدوري الاسباني الاسبوع 35 . كما يعرض مباراة ريال سوسيداد ضد غرناطة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية يلعبا في الدوري الاسباني الاسبوع 35 ،يلعبا في ملعب ربالي سيجروس.