تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS 2020 على القمر الصناعي عرب سات

يتعاظم البحث على المحرك جوجل على تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS 2020 على عرب سات حيث تقوم القناة بإذاعة مباريات الدوري السعودي وايضا البطولات العالمية التي تعرضها بدون اشتراك شهري، ومن ضمن هذة المباريات دوري الدرجة الأولى السعودي، كأس السوبر السعودي ، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ملك إسبانيا ، كأس السوبر الإيطالي ، كأس السوبر الإسباني، دوري المحترفين السعودي.

تردد قناة السعودية الرياضية على عرب سات

تضم القناة عدد كبير من أشهر المحللين والمعلقين في الوطن العربي حيث يعمل بها كلاً من:- فارس عوض ،بلال علام ، فهد العتيبي ،كما أن القناة تحتوي على عدد كبير من ترددات وسوف نعرضها لكم كالاتي :

القمر الصناعي :- النايل سات

التردد :- 12284

الاستقطاب :- عمودي

معدل الترميز :- 27500 .

القمر الصناعي :- النايل سات

التردد :- 12149

الاستقطاب :- افقي

معدل الترميز :- 27500 .

القمر الصناعي :- عرب سات

التردد :- 12149

الاستقطاب :- افقي

معدل الترميز :- 27500 .

القمر الصناعي :- عرب سات

التردد :- 12015

الاستقطاب :- عمودي

معدل الترميز :- 27500 .

القمر الصناعي :- ياه سات

التردد :- 12418

الاستقطاب :- عمودي

معدل الترميز :- 27500 .