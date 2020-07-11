تردد قناة توم وجيري TOM AND JERRY 2020 على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات

شهدنا في الفترة الاخيرة ان البحث على تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات حيث ان القناة تقوم بعرض الكثير من البرامج الترفيهية على شاشتها إلا أنه يبقى محتواها مميزا للغاية بعرضها المستمر لكرتون توم وجيري المحبب من قبل العديد من الصغار وايضا نشأ عليه العديد من الكبار، كما أنه يعرض العديد من الافلام الكرتون ومن ضمن هذه الأفلام فيلم سندريلا، فيلم الفار الطباخ ، فيلم الاقزام السبعة، فيلم السمكة نيمو، فيلم الاسد الملك وغيره من الأفلام الممتعة.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

يمكنك مشاهدة القناة حيث إنها تقوم بعرض أفلام الكارتون وأغاني الأطفال وايضا الرسوم المتحركة حيث ان تبث محتواها الخاص بالأطفال بصورة مجانية مفتوحة بدون تشفير.كما أن سميت القناة بهذا الاسم على اسم القط والفار سلسلة الأفلام الشهيرة وهذا المسلسل من إخراج الراحل جين ديتش وهو الرسام الأمريكي الذي ابتكر رسوم المتحركة توم وجيري.

اسم القمر الصناعي التردد معدل الترميز نايل سات 11354 27500