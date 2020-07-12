تردد قناة روتانا كيدز Rotana Kids 2020 على القمر الصناعي عرب سات

تردد قناة روتانا كيدز شهدت القناة العديد من الابناء والاباء والامهات ببحث عن ترددها على جوجل وذلك لما تقدمه القناة من محتوى شيق وهادف حيث ان القناة تقوم بتقديم العديد من الافلام الكرتون وبرامج الكرتون ذات محتوى هادف وهي تقدم للأطفال من الثالث سنوات الي 12 سنه ، تقدم القناة افلام كرتون وبرامج جديدة واناشيد واغاني متخصصة للأطفال كما ان القناة تعرض كل ما هو جديد.

تردد قناة روتانا كيدز

تقدم القناة العديد من البرامج ومن ضمن هذة البرامج افتح يا سمسم ،القوة الصغيرة، جزيرة الكنز، ماركو بولو، عالم تحت الماء، ابطال الكرة الحرة، غون وموغلي، قرية كوكاوا، مغامرات ماهر، وغيرها من البرامج الاخري التي تعرض على شاشتها.

تردد قناة Roatan Kids عرب سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12341

القمر الصناعي: عرب بدر سات.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500

التردد: 10890

القمر الصناعي: عرب بدر سات.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد: 11296

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.