اضبط اشارة تردد قناة الجديد اللبنانية على القمر الصناعي عرب سات 

يبحث العديد من المشاهدين على تردد قناة الجديد اللبنانية على عرب سات حيث أنها تقدم العديد من البرامج التي تعرض كل ما هو جديد في لبنان والشعب اللبناني، وايضا تعرض العديد من المسلسلات المهمة ومن ضمن هذه المسلسلات مسلسل الخلخال،مسلسل عطر الشام ،مسلسل زوجتي أنا ، مسلسل عين الجوزة،مسلسل حارة المشرقة،مسلسل درب الياسمين، تمكنت القناة من عرض العديد من البرامج التي تقدم محتوى هادف وشيق كما تقدم الأحداث اللبنانية المهمة.

تردد قناة الجديد اللبنانية على عرب سات

تعرض القناة العديد من البرامج ومن افضل البرامج التي تعرض على شاشتها نشرة الأخبار المسائية،برنامج الأسبوع في ساعة،برنامج هيدا تبع الأخبار،برنامج حرب النجوم،برنامج العين بالعين ،برنامج دمي كراسي،برنامج عيش كتير،برنامج حلوة منك ، برنامج ولا أطيب،برنامج بلا تشفير،برنامج أوف صيد ، برنامج ع البكلة،برنامج للنشر،برنامج الفساد،برنامج دوري الفا لكرة القدم،نشرة الأخبار الصباحية،برنامج الحدث،برنامج غفران.يمكنك استقبال تردد القناة على الاقمار الصناعية النايل سات، وعرب سات.