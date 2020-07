استقبل تردد قناة توب موفيز Top Movies 2020 على القمر الصناعي عرب سات

يتعاظم البحث حول تردد قناة توب موفيز على القمر الصناعي عرب سات على المحرك جوجل حيث تقدم القناة من العديد من الأفلام الاجنبية الشيقة والمثيرة ،لجأ المشاهدين خلال الفترة الماضية الى البحث على ترددها حيث تعرض العديد من أفلام الرعب والإثارة والأكشن نوعية من الأفلام وهي من أكثر القنوات التي تحظى على عدد كبير من المشاهدين.

تردد قناة توب موفيز Top Movies 2020

اهم ما يعرض على شاشة القناة اليوم الثلاثاء فيلم It Follows، فيلم Evil Dead، فيلم Annabelle،فيلم The Forest، فيلم the grudge، فيلم Hollow Man، فيلم Wrong Turn،فيلم Mirror Mirror، فيلم Daylight end. يعرضها طوال اليوم كما انها تتميز بصورة واضحة وفواصل اعلانية قصيرة. كما أن العديد من الشباب يشاهدونها حيث انها تقدم محتوى هادف ومميز كما انها تعرض افلامها مترجمة إلى اللغة العربية، يمكنك معرفة ترددها على الاقمار الصناعية من خلال الجدول الآتي :

القمر الصناعي التردد معامل التصحيح الخطأ الاستقطاب النايل سات 10873 3/ 4 (v) عمودي