اضبط اشارة تردد قناة او اس ان موفيز osn movies kids 2020 على القمر الصناعي النايل سات

ازداد البحث حول تردد قناة او اس ان موفيز osn movies kids 2020 على الاقمار الصناعية للأطفال خصوصا بعد فك تشفيرها حيث انها قناة متميزة في عرضها للعديد من برامج الأطفال الشيقة والممتعة حيث أنها تعرض كل ما هو جديد في عالم الأطفال وذلك يلجأ الآباء والأمهات الى البحث عليها.

تردد قناة او اس ان موفيز كيدز على النايل سات

تقدم القناة محتوى هادف ومفيد ملائم للأطفال ويساعدهم في تنمية مهاراتهم العقلية كما أنه يقدم محتوي خالي من العنف والشد ويساعد الأبناء على تعليمهم القيم والأخلاق، كما أن البرامج التي تقدم على شاشتها برامج ترفيهية وبرامج مسابقات ،كما انها تعرض العديد من اغاني الاطفال ذات رسوم متحركة ،وغيرها من الأفلام المميزة التي تعرض على شاشتها ومن هذه الأفلام فيلم Moomin And Mid Summer Madness ، فيلم Help And Freedom، وفيلم The Apple & The Worm.

كما يمكنك معرفة تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات كالاتي :

تردد القناة: 12073

معدل الترميز : 27500

معامل الخطأ 2/3

الإستقطاب: أفقي