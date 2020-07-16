استقبل تردد قناة ايه تي في ATV 2020 على القمر الصناعي ترك سات

يمكنك معرفة تردد قناة ايه تي في على القمر الصناعي ترك سات حيث ان القناة تقوم بعرض الحلقات الاخيرة من مسلسل قيامة عثمان اليوم الأربعاء حيث ملايين من المشاهدين في انتظارها لمشاهدة الاحداث الاخيرة من المسلسل حيث يعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة ATV 2020 على ترك سات

يقدم مسلسل قيامة عثمان كيفية تأسيس، الدولة العثمانية كما أن من ابطال المسلسل الممثل المشهور بوراك أوزجفيت، الممثلة عائشة جول جوناي، الممثل راغب سافاش، والممثل نور الدين سونماز، وغيرهم من الممثلين المشهورين. كما تعرض القناة على شاشتها ايضا مسلسل زهرة الثالوث الجزء الثاني. كما أنها تقدم العديد من البرامج المهمة التي تقدم كل ما هو جديد في تركيا ومن ضمن هذه البرامج برنامج نحو الصداقة ، برنامج نحن في المنزل، برنامج القرآن والسنة ،برنامج نهاية الأسبوع، برنامج المحطة الأخيرة ، برنامج إسراء في إيرول، برنامج الإفطار مع نهاد، برنامج من يريد أن يصبح مليونير.