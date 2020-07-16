استقبل تردد قناة ايه تي في ATV 2020 على القمر الصناعي ترك سات

ريم بركات ‏3 ساعات مضت ترددات و قنوات

يمكنك معرفة تردد قناة ايه تي في على القمر الصناعي ترك سات حيث ان القناة تقوم بعرض الحلقات الاخيرة من مسلسل قيامة عثمان اليوم الأربعاء حيث ملايين من المشاهدين في انتظارها لمشاهدة الاحداث الاخيرة من المسلسل حيث يعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية. 

تردد قناة ATV 2020 على ترك سات 

يقدم مسلسل قيامة عثمان كيفية تأسيس، الدولة العثمانية كما أن من ابطال المسلسل الممثل المشهور بوراك أوزجفيت، الممثلة عائشة جول جوناي، الممثل راغب سافاش، والممثل نور الدين سونماز، وغيرهم من الممثلين المشهورين. كما تعرض القناة على شاشتها ايضا مسلسل زهرة الثالوث الجزء الثاني. كما أنها تقدم العديد من البرامج المهمة التي تقدم كل ما هو جديد في تركيا ومن ضمن هذه البرامج برنامج نحو الصداقة ، برنامج نحن في المنزل، برنامج القرآن والسنة ،برنامج نهاية الأسبوع، برنامج المحطة الأخيرة ، برنامج إسراء في إيرول، برنامج الإفطار مع نهاد، برنامج من يريد أن يصبح مليونير. 

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير
تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500   5/6 SD مجاني
أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500  5/6 SD مجاني
أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500

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