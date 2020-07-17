اعرف تردد قناة فوكس تي في Fox tv 2020 على القمر الصناعي عرب سات

تردد قناة فوكس تي في Fox TV تعتبر القناة من أفضل القنوات التي تعرض مسلسلات تركية جديدة للممثلين التركيين المشهورين ومن ضمن هذه المسلسلات مسلسل انت تطرقي بابي وهذا المسلسل حظي على نسبة مشاهدة عالية من الحلقة الاولي والمشاهدين الآن في انتظار الحلقة الثالثة منه حيث نزل اعلان الحلقة الثالثة وادت الى اشتياق المشاهدين لسماع المسلسل وهذا المسلسل من بطولة الممثلة الشهيرة هوندا ارتشيل، والممثل كرم بورسين ،والممثل إسماعيل شاشماز، وهو يعرض يوم الاربعاء من كل اسبوع.

تردد قناة فوكس تي في على عرب سات

تقدم القناة ايضا العديد من البرامج التركية منها عالم صديقى، والتنظيف وظيفتي، والمرأة للإعجاب، ودردشة الليل ،كما تعرض مسلسل الجديد السيد الخطا وايضا مسلسل الطبيب المعجزة وغيرة من المسلسلات التركية المشهورة واهم ما يميز القناة أنها من القنوات التركية التي تقدم كل ما هو جديد وايضا في الأفلام وأنها تتميز بجودة عالية وايضا تتميز بقلة فواصلها الاعلانية.