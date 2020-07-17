اضبط اشارة تردد قناة بطوط كيدز batot kids 2020 على القمر الصناعي عرب سات

تعاظم البحث في الاوان الاخيرة على المحرك جوجل حول تردد قناة بطوط كيدز على القمر الصناعي عرب سات حيث انها تقدم محتوى شيق ومفيد من برامج واغاني ولذلك استطاعت القناة أن تحظى على نسبة مشاهدة عالية كما أنها تقدم العديد من الأفلام ديزني المشهورة

تردد قناة بطوط كيدز batot kids 2020 على عرب سات

تقوم القناة بإذاعة العديد من اغاني الاطفال ومن هذه الاغاني اغنية جدو علي”، “احنا الكتاكيت”، “ماما زمانها جاية”، “ذهب الليل وطلع الفجر”، “بابا جاي امتى”، و”البندورة الحمرة”. كما تعرض باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية ومن ضمن هذه المسلسلات مسلسل “بطوط”، “ميكي”، “توم أند جيري”، “سبونج بوب”، “بندق”.كما انها تعرض العديد من افلام الديزني ومن ضمن هذه الأفلام فيلم سندريلا، وتنة ورنة، الجميلة والوحش، الاسد الملك ، فيلم شركة المرعبين وغيره من المسلسلات والافلام الشيقة. يمكنك استقبال تردد قناة بطوط من خلال هذا التردد :

القمر الصناعي :نايل سات.

تردد: 11411

معدل الاستقطاب: أفقي – v

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6