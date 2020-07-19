اعرف تردد قناة ميكي Mickey على الاقمار الصناعية النايل سات وعرب سات

يمكنك استقبال تردد قناة ميكي Mickey على الاقمار الصناعية النايل سات وعرب سات حيث تقوم القناة بعرض كل ما هو جديد كما أن يشاهد القناة العديد من الكبار والصغار حيث تقوم القناة بعرض محتوى مفيد وشيق كما تعمل القناة على تقديم محتوى يقوم بتعليم العديد من القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية.

تردد قناة ميكي 2020 على عرب سات

تقدم القناة العديد من المسلسلات الأطفال ومن هذه المسلسلات مسلسل سنوحى وايضا توم وجيري والأميرة الضفدع و السمكة نيمو وغيرها العديد من الأفلام المترجمة ومن ضمن هذه الأفلام فيلم الاسد الملك وايضا جميله والوحش وايضا الاقزام السبعة، سندريلا، تنه ورنه بأجزائها، والبرامج التعليمية التي تساعد في تنمية مهارات الأطفال .وأهم ما يميز القناة أنها تعمل على مدار 24 ساعة كما انها تتميز ان فواصلها الاعلانية عبارة عن تعليم نطق الحروف والارقام ولذلك يبحث الآباء والأمهات على ترددها .

القمر الصناعي التردد الجديد القطبية الترميز معامل التصحيح نايل سات 11526 3/4 27500 H