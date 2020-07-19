استقبل تردد قناة فوكس تي في Fox TV 2020 على القمر الصناعي عرب سات

تعتبر قناة فوكس تي في Fox tv من اشهر القنوات التركية حيث انها تقوم بعرض العديد من الأفلام والمسلسلات التركية الجديدة حيث انها يوم الاربعاء القادم العديد من متابعيها في انتظار الحلقة الثالثة من مسلسل انت تطرقي بابي وهذا المسلسل من بطولة الممثلة المشهورة هوندا ارتشيل تقوم بدور آيدا ،والممثل المشهور كرم بورسين بدور سيركان ،والممثل إسماعيل شاشماز بدور كان .

تردد قناة فوكس تي في على عرب سات

تقوم القناة ايضا بعرض المسلسل التركي الشيق لجان يامان مسلسل السيد الخطأ وهو مسلسل يعرض كل جمعة في الاسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية، كما يعرض مسلسل الطبيب المعجزة كل يوم أربعاءيعرض في تمام الساعة الثامنة. ومن ابطال هذا المسلسل الممثل تامر أولماز يقوم بدور الطبيب علي وفاء، والممثل رها أوزجان بدور الطبيب عادل، الممثل سينام أونسال يقوم بدور الطبيبة نازلي والممثل أونور تونا يقوم بدور الطبيب فارمان.