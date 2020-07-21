اعرف تردد قناة فوكس تي في Fox tv 2020 على القمر الصناعي عرب سات

البحث على قناة فوكس تي في Fox tv متزايد اليوم حيث أن العديد من مشاهدي مسلسل انت تطرقي بابي في انتظار الحلقة الثالثة غدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث ان القناة تتميز بعرض العديد من أفلام التركية والمسلسلات التركية المميزة .

تردد قناة فوكس تي في على القمر الصناعي عرب سات

يعرض على شاشة القناة غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساء ، بتوقيت المملكة العربية السعودية مسلسل الطبيب المعجزة وهذا المسلسل قد حظي على نسبة مشاهدة عالية ولديه العديد من المتابعين في مصر والوطن العربي ،كما ان القناة تعرض العديد من البرامج المهمة التي تقدم كل ما يحدث في تركيا من أحوال سياسية ومنها برامج ترفيهية تعرض كل ما هو جديد في حيات نجوم تركيا.

التردد 11296

القمر الصناعي :النايل سات.

الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي V.

معامل الخطأ 3/4

القمر الصناعي :تركسات

التردد 12274 افقي H.

الترميز 27500

معامل الخطأ 5/6