استقبل تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry 2020 على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات

تتميز قناة توم وجيري بعرضها محتوي مفيد وشيق حيث ان القناة تقوم بعرض العديد من البرامج المميزة التي تقدم كيفية تعليم الاطفال الارقام والحروف وايضا تعمل على تعليمهم مبادئهم الدينية وايضا الأخلاقية وتنمي قدراتهم ومهاراتهم العقلية كما أنها تتميز بأن فواصلها الإعلانية قليلة وذلك لا يسبب للطفل الإزعاج حيث أنه يستمر في رؤية القناة.

تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry 2020

تقدم القناة على شاشتها العديد من افلام الكرتون المميزة حيث انها تقدم باقة متنوعة من الأفلام والمسلسلات حيث تقوم القناة بعرض فيلم بن تن ، فيلم تنة ورنة، فيلم سندريلا، جميلة والوحش، الاسد الملك، تيمون وبومبا ،شركة المرعبين، كما أنها تقدم على مدار اليوم المسلسل الشهير الذي يحبه الكبار والصغار وتربي عليه العديد من الأجيال توم وجيري حيث أن القط والفار يعرض طوال اليوم الحروب مع بعضهم البعض وعمل العديد من المقالب في بعض.

اسم القمر الصناعي التردد معدل الترميز نايل سات 11354 27500