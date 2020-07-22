اضبط اشارة تردد قناة اون سبورت On sports 2020 على القمر الصناعي عرب سات

تعاظم البحث حول تردد قناة اون سبورت على القمر الصناعي عرب سات حيث ان تعتبر القناة من أفضل القنوات الرياضية التي تقدم اخبار الكورة المصرية حيث يتابعها عشاق الكرة المستديرة كما تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج المميزة ومن هذه البرامج برنامج ستاد مصر،برنامج ملعب أون تايم،برنامج ميديا اون،برنامج تغطية خاصة،برنامج العين الثالثة،برنامج 180 ثانية،برنامج كل الملاعب.

تردد قناة اون سبورت On sports 2020

تعرض القناة العديد من الاستوديوهات التحليلية لمتابعة مباريات الدوري المصري وبطولة كأس ومباريات الأندية المصرية في بطولات أفريقيا ومباريات المنتخب المصري وغيرها من البطولات الرياضية ،كما أن تعرض القناة العديد من البطولات الأخرى ومنها كأس الاتحاد الأفريقي للأندية مباريات الأندية المصرية ، دوري السوبر لكرة السلة المصري،مباريات كرة اليد والطائرة، كما أن القناة تستحوذ على أفضل وأهم ناس من معلقين ومذيعين ونجوم رياضة من أصحاب الشعبية الجارفة.

القمر الصناعي :النايل سات

التردد : 10853 .

معامل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 .

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11449 .

معامل الترميز : 27500 .

عامل الاستقطاب : عمودي