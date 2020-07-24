التقط اشارة تردد قناة كيدزانيا Kidzinia 2020 على القمر الصناعي النايل سات

يعتبر تردد قناة كيدزانيا من أبرز ترددات قنوات الأطفال الشهيرة والمفضلة لدى الكثير من الأطفال ، نظرا لما تقوم بتقديمه من خلال شاشتها من مسلسلات وأفلام كارتون، والتي تمكنت من خلالها الاستحواذ على نسب مشاهدة عالية ،كما تحرص القناة على تقديم محتوى هادف ومميز للصغار .

تردد قناة كيدزانيا Kidzinia 2020 على النايل سات

تحرص القناة على عرض جميع أفلام الكارتون،أغاني أطفال، هذا بالإضافة الى باقة متنوعة من البرامج والأناشيد الخاصة بالأطفال والتي تقدم الكثير من المعلومات المفيدة وايضا تقوم بتعليمهم افضل مبادئ الدينية وايضا القيم والمبادئ الاخلاقية، كما تعرض عدد من أفلام ديزني ، كما أيضاً تتميز بعرض هذة القناة أفلاما متحركة يجذب محتوى هذه الأفلام المتحركة الاطفال من جميع فئات الأعمار المختلفة، ومن هذه الأفلام فيلم سندريلا، جميلة والوحش، الملك الاسد، سبع أقزام، وغيرهم من الافلام الشيقة الأخرى، كما أنها تعرض برامج المسابقات التي تقوم بتنمية عقول الاطفال وتنمية مهاراتهم. وتردد القناة كالاتي :

التردد:11257

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

الإستقطاب:أفقي