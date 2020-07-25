اضبط اشارة تردد قناة الزمالك2020  Al Zamalek على القمر الصناعي النايل سات

تعاظم البحث على تردد قناة الزمالك حيث انها قناة تعرض كل ما هو جديد في نادي الزمالك من اخبار اللعيبة صفقات النادي ،الكثير من البرامج التي سيتم عرضها عبر قناة الزمالك وهي قناة تتنوع فيها البرامج الرياضية، كما انها تعرض برامج التوك شو الخاص بالتحدث مع الفريق، كما يمكنك متابعة أخبار النادي واللاعبين من خلال القناة ،كما انه يمكن من خلال هذه القناة متابعة البرامج التحليلية.

تردد قناة الزمالك2020 Al Zamalek

تردد قناة الزمالك 2020 على القمر نايل سات

يمكنك متابعة أفضل البرامج التي تعرض على شاشتها ومنها برنامج سهرة مع المستشار وفيه يظهر مرتضي منصور كمقدم للبرنامج، بالإضافة لبرنامج الزملكاوية الذي يقدمه خالد الغندور وحسن شحاته، كما انهم يقوم باستضافة العديد من المحللين بعد المباريات.

كما يمكنك متابعة مباراة الزمالك غدا الاحد المباراة الودية بين الزمالك ووادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القمر :نايل سات

تردد القناة :11449

معامل الاستقطاب h

معدل الترميز 27500

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