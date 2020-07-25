اعرف تردد قناة الفجر الجزائرية al fajr 2020 على القمر الصناعي النايل سات وياه سات

تردد قناة الفجر الجزائرية تعتبر من افضل القنوات التي تعرض مسلسلات وبرامج حيث ان القناة تتميز بعرضها للمسلسل التركي قيامة عثمان حيث ينتظر العديد من المشاهدين نهاية الجزء الأول للمسلسل حيث ان المسلسل يعرض يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

تردد قناة الفجر الجزائرية al fajr 2020

ومن ابطال مسلسل قيامة عثمان الممثل الشهير بوراك أوزجيفيت والممثلة الشهيرة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصله أن كارارا ، وجلال آل ، وديدان بالشين. كما تعرض القناة العديد من البرامج الشيقة والمثيرة ومن ضمن هذه البرامج برنامج صحتك تاج ، برنامج توب نت، برنامج الغاز من الجزائر، برنامج رسالة إلى الضمير ، برنامج حدث في مثل هذا اليوم .

القمر الصناعي النايل سات

التردد: 12034 H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6

الجودة: SD.

القمر الصناعي :ياه سات

تردد: 12130.

معدل الترميز: ⅚

تصحيح الخطأ: 27500.