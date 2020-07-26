اعرف تردد قناة بي اوت كيو BE OUT Q على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة بي اوت كيو من أفضل القنوات الرياضية ، حيث تتميز القناة بعرضها لأفضل المباريات الاوربية والافريقية فقد لاقت إعجاب محبي كرة القدم الأوروبية وذلك بعد نجاحها في فك شفرة القنوات العالمية المشفرة

تردد قناة بي اوت كيو BE OUT Q على الأقمار الصناعية

تعمل القناة على بث جميع مباريات الدوري الإسباني والإيطالي ودوري أبطال أوروبا دوري الإنجليزي وبطولة أفريقيا كما يمكنك متابعة المباريات على شاشتها حيث انها تقوم بعرضها بث مباشر حيث تعرض على شاشتها اليوم الاحد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما تعرض مباراة ارسنال ضد واتفورد في الدوري الانجليزي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. يمكنك معرفة تردد القناة من خلال الجدول الاتي :

القمر: نايل سات

التردد : 12344

الترميز : 27500

معامل التصحيح :⅚

الاستقطاب :عمودي

التردد :12034

معدل الترميز:27500

معامل التصحيح :⅚

الاستقطاب:افقي

القمر : عرب سات

التردد :12207

الترميز : 27500

معامل التصحيح :5/6

الاستقطاب :عمودي

التردد :11919

الاستقطاب:افقي

معدل الترميز:27500

معامل التصحيح :⅚

التردد:12380

معدل الترميز:27500

الاستقطاب:افقي

معامل التصحيح :5/6