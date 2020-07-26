استقبل تردد قناة النيل الأزرق السودانية  Blue Nile tv على القمر الصناعي عرب سات وسهيل سات والنايل سات

تعتبر قناة النيل الأزرق السودانية Blue Nile tv من أبرز القنوات المتواجد في السودان وقد تم إطلاق القناة لأول مرة على قمر النايل سات في عام 2006 وتعمل القناة على تقديم أفضل محتوى مميز في السودان، وتقوم بعرض كافة جوانب الحياتية في السودان، وتعرض ما يهتم به الشعب السوداني ، وتحظى بجمهور ومتابعة قوية داخل السودان ، نظراً للمحتوى المتميز الذي تقدمه القناة لجمهورها ، واحتوائها على أهم ما يبحث عنه المشاهد داخل السودان من نشرات إخبارية وبرامج متنوعة .

تردد قناة النيل الازرق على الاقمار الصناعية

تقوم القناة بعرض باقة مميزة من البرامج المهمة ومنها

برنامج صحة وعافية،مساء الجمعة،بعد الطبع،دروب محبة

،بحث عن هدف، الجمارك والتنمية، في الكادر،مساء جديد

مطبخ على النيل، حلل البريق، وتواصلوا بالحق، لمسة ولمسة، كاميرا BN ،مافي مشكلة، سبت أخضر، الو مرحباً

القمر الصناعي : نايل سات

التردد:11137

الاستقطاب:عمودي

معدل الترميز:27500

معامل التصحيح :¾

القمر الصناعي سهيل سات

التردد:11350

الاستقطاب:افقي

معدل الترميز:30000

معامل التصحيح :¾

القمر الصناعي عرب سات

التردد:12523

الاستقطاب:عمودي

معدل الترميز:27500

معامل التصحيح :¾