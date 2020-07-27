اضبط اشارة تردد قناة براعم للاطفال Baraem على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك استقبال تردد قناة براعم للاطفال على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات حيث تقدم القناة كل ما هو جديد في عالم الأطفال من برامج مميزة تقوم بتعليم الاطفال الارقام والحروف ، كما أنها تعمل على تقديم برامج ترفيهية، كما تقدم القناة أفلام الكارتون الجذابة والشيقة والمثيرة للأطفال،

كما ان محتوها جيد وشيق يعمل على جذب الصغار والكبار من محبي الرسوم المتحركة وافلام الانيميشن.

تردد قناة براعم للاطفال على عرب سات

تقدم القناة باقة متنوعة من الافلام على شاشة القناة

ومن ضمن هذه الأفلام الفيلم الكرتون الاسد الملك والمسلسل توم وجيري الذي يحظي على عدد كبير من متابعينه سواء من الكبار او الصغار كما يعرض فيلم الانيمي سنو وايت وايضا يعرض فيلم تيمون وبومبا وايضا يعرض الفيلم الكرتون السمكة نيمو و الفيلم الكرتون شركة المرعبين ،والجميلة والوحش، الاقزام السبعة، وغيرها من الأفلام الكرتون الأخرى.

يمكنك استقبال تردد قناة البرامج من خلال الجدول الاتي

القمر :نايل سات

التردد :10930

11103

معدل الترميز: 27500

الإستقطاب fec عمودي.