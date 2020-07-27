استقبل تردد قناة كوجي للاطفال kodi Tv 2020 على القمر الصناعي النايل سات

كثرة البحث على تردد قناة كوجي للاطفال kodi Tv 2020 على النايل سات حيث أنها تهدف الى تنشئة الطفل القبطي على التعامل الطيب والسلوك المثالي في كيفية مخاطبة الكبار وعلى تعليمهم اتباع العادات والقيم الدينية والعربية وتسعى القناة الى عرس التسامح والتعاون عند الأطفال وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس ،كما تقدم القناة عدد كبير من البرامج التى يفضلها الأطفال منها الأفلام الكرتون وايضا عرض الترانيم الكرتونية و المسرحيات المختلفة.

تردد قناة كوجي للاطفال على النايل سات

تقوم القناة برشد الأسر القبطية على كيفية التعامل وتربية أطفالهم تربية صحيحة وعلمية وتعلم الطفل القبطى على المعاملة الحسنة والتربية الصحيحة كيفية تعامل كبار السن وكيفية التمسك بالعادات والتقاليد والتمسك بالدين والعقيدة وحب الوطن والانتماء ،كما تعمل على تربية الأطفال على التسامح والتعاون وبث روح المسؤولية تجاه نفسه ووطنه ،كما تعمل على دعم الأسر القبطية العربية في تنشئة صغارهم وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتربوية الصحيحة .

القمر الصناعي : النايل سات

التردد :11862

الاستقطاب :27500

معدل الترميز :عامودي

معامل التصحيح :¾