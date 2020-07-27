ضبط اشارة تردد قناة الاهلي 2020 Al ahly على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة الاهلي على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات ازداد البحث عليها في الفترة الأخيرة حيث يبحث عنها العديد من متابعي وجماهير نادي الاهلي نادي القرن حيث ان القناة بدأت في عمل تجديدات يتغير ترددها، كما أن القناة تتميز بعرضها لمباريات النادي الأهلي طوال اليوم،ومباريات الأندية الأخرى ،كما أنها تعرض البرامج التي تعرض اخر اخبار النادي واللاعبين في النادي الأهلي ،كما تعرض برامج مميزة و استوديوهات تحليلية بعد كل مباراة للنادي الاهلي.

تردد قناة الاهلي 2020 Al ahly على النايل سات

أبرز ما يقدم على شاشة القناة من برامج ومنها برنامج ملك وكتابة،برنامج حلقة خاصة،برنامج البيت الكبير،برنامج ستاد الأهلي،برنامج الأهلي اليوم،برنامج ملوك الصالات،برنامج وقت إضافي،برنامج ميديا سبورت،برنامج كواليس التتش،برنامج الأهلي والنجم،برنامج الكرة والجماهير،برنامج المستطيل الأخضر،برنامج مع المدير الفني، وغيرها من افضل البرامج الأخرى على شاشتها.

تردد قناة الأهلي الجديد ويمكن التقاط اشارة بث القناة بجودة HD عبر ترددها

تردد 11747

الاستقطاب :عمودي

معدل الترميز:27500

معامل التصحيح :⅚

التردد 12342

الاستقطاب أفقي “H”

معدل الترميز 27500

معامل الخطاء 3/4