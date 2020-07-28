تردد قناة روتانا افلام Rotana Aflam 2020 على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات

يعتبر تردد قناة روتانا افلام واحدة من اهم ترددات القنوات المتخصصة لعرض الأفلام السينمائية المصرية والعربية المتنوعة سواء برامج متنوعة سواء ترفيهية أو خاصة بأخبار الفن والفنانين من كل مكان وأخر أعمالهم السينمائية، كما أن القناة تتميز بجودة عالية وأنها تعرض كل ما هو جديد في عالم الفن.

تردد قناة روتانا افلام Rotana Aflam 2020

تخصصت القناة في عرض الأفلام العربية الحديثة بجانب تقديمها لباقة متنوعة من البرامج الترفيهية وأخبار الفن والنجوم العرب وأخر أعمالهم السينمائية وكل ما هو جديد في عالم السينما العربية ،كما أن القناة قامت بتقديم باقة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية للأعمال الفنية للعديد من الممثلين ومن ضمن هؤلاء الممثلين تامر حسني، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، محمود عبد العزيز، أحمد حلمي، منى زكي، ياسمين عبد العزيز، دنيا سمير غانم وغيرهم من كبار النجوم ومن الأفلام التي تم عرضها على قناة روتانا أفلام والتي حققت نسبة كبيرة من المشاهدات.

القمر التردد معدل الترميز استقطاب

نايل سات 11296 27500 أفقي 3/4

عربسات 11843 27500 أفقي 3/4

عربسات 10890 27500 أفقي