تردد قناة روتانا افلام Rotana Aflam 2020 
تردد قناة روتانا افلام Rotana Aflam 2020 

تردد قناة روتانا افلام Rotana Aflam 2020 على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات

ريم بركات ‏ساعة واحدة مضت ترددات و قنوات

يعتبر تردد قناة روتانا افلام واحدة من اهم ترددات القنوات المتخصصة لعرض الأفلام السينمائية المصرية والعربية المتنوعة سواء برامج متنوعة سواء ترفيهية أو خاصة بأخبار الفن والفنانين من كل مكان وأخر أعمالهم السينمائية، كما أن القناة تتميز بجودة عالية وأنها تعرض كل ما هو جديد في عالم الفن. 

تردد قناة روتانا افلام Rotana Aflam 2020 

تخصصت القناة في عرض الأفلام العربية الحديثة بجانب تقديمها لباقة متنوعة من البرامج الترفيهية وأخبار الفن والنجوم العرب وأخر أعمالهم السينمائية وكل ما هو جديد في عالم السينما العربية ،كما أن القناة قامت بتقديم باقة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية للأعمال الفنية للعديد من الممثلين ومن ضمن هؤلاء الممثلين تامر حسني، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، محمود عبد العزيز، أحمد حلمي، منى زكي، ياسمين عبد العزيز، دنيا سمير غانم وغيرهم من كبار النجوم ومن الأفلام التي تم عرضها على قناة روتانا أفلام والتي حققت نسبة كبيرة من المشاهدات. 

القمر    التردد    معدل الترميز    استقطاب   

نايل سات    11296    27500    أفقي    3/4

عربسات    11843    27500    أفقي    3/4

عربسات    10890    27500    أفقي

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