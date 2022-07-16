مسلسل اسطنبول الجديدة 2022 قصة المسلسل وأهم الأبطال Yeni İstanbul المواعيد على موقع قصة عشق

شركة أو ثري ميديا قامت بالاعلان عن انطلاقها للعمل في مسلسلها التركي الجديد والمقتبس من مسلسل امريكي بعنوان New Amsterdam وحسب توقعات موقع قصة عشق الشبكة الأضخم في ترجمة الدراما التركية بأن المسلسل في نسخته التركية سوف يحمل اسم اسطنبول الجديدة.

وبعد البدء في العمل اعلنت الشركة عن اختيارها للممثل الشهير تانسل أونغيل من اجل القيام بدور شخصية باران وهو جراح قلب واوعية دموية.

لكن مؤخراً تسربت بعض المعلومات ان الشركة بدأت بمفاوضات مع اولاش تونا الذي اشتهر بدور طارق في مسلسل اخبرني ايها البحر الاسود وذاع صيته ليقوم بالدور الرئيسي في المسلسل لشخصية الطبيب باريش غوفينار وذلك بعد انفصالة عن مسلسل الاخوه بربروس في موسمه الثاني المقرر عرضة في سبتمبر القادم.

قصة مسلسل اسطنبول الجديدة

ستبدء احداث مسلسل اسطنبول الجديدة الحلقة 1 عن طبيب يتم تعيينة في مستشفى ليعالج المرضى مقابل المال وذلك عن طريق اخضاعهم لعمليات جراحية لا يحتاجون اليها، وسيكون المسلسل من تاليف عائشة اوزوم وجانسو تشوبان وسيكون من اخراج شيديم بوزالي.

القنوات الناقلة لمسلسل اسطنبول الجديدة

لم يتم تحديد موعد العرض وتاريخ بدء التصوير للعمل حتى الان ، وفي الوقت الحالي يتم اختيار باقي فريق العمل المشارك في الأدوار الثانوية في المسلسل ، وسيتم تأكيد كافة التفاصيل بمجرد نشرها بشكل رسمي.