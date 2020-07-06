تسجيل الطلاب المستجدين في الروضة عبر نظام نور 1442 العام الدراسي الجديد

يترقب أولياء الأمور الاعلان عن فتح باب تسجيل الطلاب الجدد رياض الأطفال عبر نظام نور كما يحدث كل عام، ولكن مع أختلاف الأمر هذا العام فهناك عدد من القرارات المستجدة العام الحالي نظرا لاستمرار أزمة فيروس كورونا.

موعد تسجيل الطلاب المستجدين رياض الأطفال

أعلنت إدارة الامتحانات والقبول عن تأجيل موعد تسجيل رياض الأطفال من 15 ذي القعدة وحتى 22 من نفس الشهر من خلال الموقع الإلكتروني نظام نور الذي يستقبل جميع طلبات أولياء الأمور بتسجيل أبناءهم الجدد طبقا للشروط والضوابط.

يبدأ الموقع الإلكتروني في تلقي طلبات تسجيل طلاب من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني نظام نور.

تسجيل اسم ولي الأمر.

كتابة كلمة السر والرمز المرئي.

اختيار إلحاق طالب جديد.

اختيار قسم رياض الأطفال.

كتابة بيانات كل من ولي الأمر والطالب المستجد.

يستكمل ولي الأمر باقي خطوات التقديم فور قبول الطالب عقب التأكد من البيانات التي تم التقدم بها، من خلال الموقع الإلكتروني نظام نور كونه النظام الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.