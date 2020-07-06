‏التعليم تستهدف استقطاب 500 مبدع لمواجهة “كوفيد المستجد”

تسعى وزارة التعليم السعودية بتنظيم فعالية جديدة تحت شعار لنتحد لمواجهة كوفيد 19، وذلك خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو 2020، تأتي تلك الفعالية بالتعاون مع شركة تيك ستارز ، وبالشراكة مع جوجل، استقطاب أكثر من 500 من المبدعين والمبدعات وعدد من رواد الأعمال من جميع مناطق المملكة العربية السعودية، حتى يمكنهم تبادل الأفكار المبتكرة والعمل على إيجاد حلول فعالة مرتبطة بجائحة كورونا.
وزارة التعليم السعودية
تعتمد الفعالية على تقديم العديد من الأنشطة المكثفة في الأيام الثلاثة، بمعدل 54 ساعة من العمل المتواصل، حيث يتعلم فيها المشاركون كيفية تطوير منتجات مبتكرة، وبناء شركة ناشئة بعد اجتياز عدد من التحديات والتجارب، وبمساعدة فريق من المدربين والمرشدين والمستشارين الدوليين والمحليين، دعت وزارة التعليم، ممثلة بوكالة البحث والابتكار المبتكرين ورواد الأعمال للإسهام في إيجاد حلول لكوفيد 19
تحدي الشركات الناشئة كوفيد 19 يتضمن تدريب المشاركين على تطوير أفكارهم، وتقديم الاستشارات لهم من قبل أكثر من 40 مدربًا وخبيرًا محليًا ودوليًا مختصين في عدد من القطاعات المختارة.