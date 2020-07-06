‏التعليم تستهدف استقطاب 500 مبدع لمواجهة “كوفيد المستجد”

تسعى وزارة التعليم السعودية بتنظيم فعالية جديدة تحت شعار لنتحد لمواجهة كوفيد 19، وذلك خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو 2020، تأتي تلك الفعالية بالتعاون مع شركة تيك ستارز ، وبالشراكة مع جوجل‎‎، استقطاب أكثر من 500 من المبدعين ‏والمبدعات وعدد من رواد الأعمال من جميع مناطق المملكة العربية السعودية، حتى يمكنهم تبادل الأفكار المبتكرة والعمل على إيجاد حلول فعالة مرتبطة بجائحة ‏كورونا‎. ‎

وزارة التعليم السعودية

تعتمد الفعالية على تقديم العديد من الأنشطة المكثفة في الأيام الثلاثة، ‏بمعدل 54 ساعة من العمل المتواصل، حيث يتعلم فيها المشاركون كيفية ‏تطوير منتجات مبتكرة، وبناء شركة ناشئة بعد اجتياز عدد من ‏التحديات والتجارب، وبمساعدة فريق من المدربين والمرشدين ‏والمستشارين الدوليين والمحليين‎، دعت وزارة التعليم، ممثلة بوكالة البحث والابتكار المبتكرين ‏ورواد الأعمال للإسهام في إيجاد حلول لكوفيد 19

تحدي الشركات الناشئة كوفيد 19 يتضمن تدريب المشاركين ‏على تطوير أفكارهم، وتقديم الاستشارات لهم من قبل أكثر من 40 ‏مدربًا وخبيرًا محليًا ودوليًا مختصين في عدد من القطاعات ‏المختارة.‏