الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي المعلمين والمعلمات 1441-1442 نظام نور

أعلنت وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور الإلكتروني عقب فترة كبيرة من الانتظار لحين الانتهاء من كافة الخطوات، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة، والتي اختلفت هذا العام جراء أزمة فيروس كورونا.

نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

أكدت الوزارة أنها قامت بنقل 2806 معلم ومعلمة طبقا لاحتياج المدارس، وطالبت المعلمين بالدخول الي نظام نور في حالة الرغبة في الانتقال مشيرا أنها تم فتح باب الاستماع لجميع المعلمين والمعلمات حول النقل من خلال الموقع الإلكتروني نظام نور، وذلك من الفترة 15/11/1441 وحتي 25/11/1441.

يمكن لجميع المعلمين والمعلمات الراغبين في معرفة النتائج الدخول على الموقع الإلكتروني نظام نور، تسجيل البيانات الخاصة بالمعلم، كتابة الرقم السري، اختيار خدمات شئون العاملين، الضغط على الاستعلام عن حركة النقل الخارجي، واخيرا الضغط على رغبات الني توضح للمستعلم اذا كان قم تم النقل او لم يتم.

جاء الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين عقب فترة من الوقت في ظل الاستعدادات التي شهدت تغييرات عديدة جراء فيروس كورونا.