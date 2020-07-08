تسجيل الطلاب المستجدين فى الروضة نظام نور 1442

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن تأجيل التسجيل الطلاب المستجدين رياض الأطفال عبر نظام نور الإلكتروني ضمن الإجراءات التي تقوم بها المملكة الفترة الحالية في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، وعدم إيضاح علاج محدد او التوصل للقاح حتى الآن.

تسجيل الطلاب المستجدين في الروضة عبر نظام نور

أوضحت الوزارة ان تاريخ النشر من 15 الي25 ذو القعدة، وتم تأجيل التسجيل بالنسبة للأطفال الجدد فيما تستمر الوزارة في استقبال طلبات الطلاب الجدد ابتداء من السادس من شهر يوليو الجاري بالنسبة للطالبات والطلاب المقيمين خارج المملكة، الممثلين في اليمنيين المقيمين في السعودية، والدبلوماسيين، الأطفال المثل الذين نزحوا من معاملة المملكة العربية السعودية.

لقيام ولي بتسجيل الطالب الكترونيا يتم من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى نظام نور. تسجيل الاسم والرقم السري. كتابة الرمز المرئي. الضغط على اختيار طالب جديد. اختيار قسم رياض الأطفال. ملء البيانات الخاصة بولي الأمر والطالب.

تقوم وزارة التعليم بالموافق عقب تحديد البيانات، ويستكمل ولي الأمر إجراءات التقديم طبقا لخطوات التقديم الرسمية.

.