خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر موقع قياس رابط مباشر

يترقب الطلاب والطلبات الإعلان عن نتائج التحصيلي التي قام بها هذا العام للمرة الأولى عن بعد جراء أزمة انتشار وباء كورونا، وقرار هيئة التعليم والتدريب بأداء اختبارات التحصيلي من المنازل، والإعلان اليوم السبت عن النتائج.

نتائج التحصيلي عبر موقع قياس

تقوم الجهات المختصة اليوم بعرض نتائج التحصيلي عبر موقع قياس الإلكتروني لجميع الطلاب والطالبات على حسب ما أعلن حساب خدمة المستفيدين بهيئة التعليم والتدريب حيث تم التأكيد ان إعلان النتائج سيتم خلال موعد موحد 20 من ذو القعدة 1441.

اتاحت الهيئة رسميا طريقة الاستعلام عن نتائج التحصيلي اليوم من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الملف الذي يخص الطالب من هنا. الضغط علي النتائج. القيام بتحديد نوع الاختبار. يتم الضغط على كلمة بحث.

أكدت الهيئة أيضا انه يمكن لجميع المستعلمين عن النتائج الدخول عبر (توكلنا) والاستعلام من خلال الدخول إلى التطبيق برقم الهوية، فور الانتقال للشاشة الرئيسية فيظهر للمستعلم نوع الاختبار والنتيجة من خلال إشعار بذلك يفيد المستعلم بكافة التفاصيل المراد معرفتها حول التحصيلي.