مركز قياس استعلام نتائج التحصيلي 1441-1442 أختبار التحصيلي برقم الهوية

ينتظر الطلاب نتائج التحصيلي عبر موقع قياس التي سيتم الإعلان عنها اليوم عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس، وأيضا يمكن الإطلاع على النتائج من خلال موقع توكلنا حيث توفر النتائج على كل من الموقعين.

نتائج التحصيلي على موقع قياس

أكدت هيئة التعليم والتدريب عن القيام بطرح نتائج التحصيلي للثانوية العامة التي قام بها الطلاب هذا العام من المنزل حرصا على سلامتهم في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا التي مستمرة حتى اليوم.

أوضحت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن جميع النتائج يوم السبت 20 من ذو القعدة من خلال الموقع الإلكتروني قياس او توكلنا فجميعهم يمكن الحصول على النتائج من خلالهما من خلال:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني قياس.

الدخول إلى ملف الطالب من هنا.

اختيار النتائج.

القيام بتحديد نوع الاختبار.

الضغط على بحث.

وأما في حالة الحصول على النتائج من خلال تطبيق توكلنا فيتم الدخول من خلال رقم الهوية، وعند الانتقال للشاشة الرئيسية فيظهر أشعار يوضح الإختبار، والنتيجة التي حصل عليها الطالب طبقا لتقسيم الإختبارات.