الجامعة الالكترونية قبول التسجيل في جامعة سطام للتدريب بالتعاون مع المركز الوطني

بالتنسيق مع المركز الوطني للتدريب المهني تستمر جامعة سطام في استقبال طلبات المعلمين والمعلمات في التسجيل في برنامج التدريب المهني الذي يعمل على رفع كادر المعلمين ضمن رؤية المملكة في النهوض بالجانب التعليمي وفقا لرؤيتها 2030.

الجامعة الالكترونية تسجيل المعلمين والمعلمات في التدريب المهني

أكدت الجامعة ان التدريب المهني الدورة الثالثة تتم العام الحالي عن بعد نظرا الأوضاع الحالية التي تحيل التجمعات، وهي المرة الأولى التي يتم التدريب عن بعد، وأوضحت أنه سيتم فتح باب التسجيل في 24 من ذي الحجة ويستمر حتي نهاية نفس شهر ذي الحجة، ويمكن لجميع المعلمين، والمعلمات الدخول على https://fad.psau.edu.sa/ للتسجيل في الدورة الثالثة.

تشمل الدورة عد. كبير من البرامج التطويرية التي تعمل على رفع كفاءة المعلمين المتدربين، مع العمل الدائم على توفير أحدث الأدوات التكنولوجيا التي تعمل المملكة حاليا على التوسعة فيها كم وعدد عقب معرغة أهميتها في ظل أزمة فيروس كورونا، وعدم قدرة الطلاب على الذهاب للمدارس والجامعات، والاحتياج الي وسائل التعلم عن بعد التي بدأت فيها المملكة قبل ذلك بسنوات، وتعمل حاليا على زيادتها.