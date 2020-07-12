استقبل اليوم الأحد الأمير فيصل بن سلمان مدير الجامعة الاسلامية الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان عقب القرار الرسمي الذي أصدر بتعيين الأمير ممدوح مدير الجامعة الاسلامية، وسط ترحيب كبير بالقرار الذي اصدر خلال شهر يوليو الجاري.

الأمير فيصل بن سلمان يستقبل مدير الجامعة الاسلامية

أوضح الأمير فيصل خلال اللقاء على اهتمام المملكة ممثلة في الحكومة بقطاع التعليم الذي يجب استخدامه في تجويد مخرجات الجامعة، حتي يتم القيام بتأهيل الخريجين الذين يقومون بدور كبير في خدمة بلادهم بجميع انحاء الدول بالعالم.

من جانبه قدم مدير الجامعة الاسلامية الشكر والتقدير للأمير فيصل بن سلمان على الاهتمام البالغ بالجامعة، مؤكدا العمل على توجيهاته وتحقيقها للنهوض بالجامعة والخريجين أيضا.

كان الأمير ممدوح قد تم تعيينه رئيسا للجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة خلال الثالث من شهر يوليو الجاري، وعمل أيضا من قبل حيث عمل استاذ مساعدا في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود، كما يعد من الشخصيات البارزة في المملكة، وكان قد تم تعيينه وكيلا في جامعة شقراء.