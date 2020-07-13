طريقة التسجيل في رياض الأطفال عبر موقع نظام نور 1441-1442

يترقب اولياء الأمور الإعلان الرسمي عن فتح باب تسجيل رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد الذي تبدأ وزارة التعليم في استقبال الطلاب الجدد لرياض الأطفال، وطلاب الصف الأول الابتدائي عبر الموقع الإلكتروني نظام نور الذي يبدأ اليوم في استقبال طلبات أولياء الأمور بتسجيل أبناءهم الجدد طبقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم من شروط أهمها استوفاء الطفل لسن الالتحاق برياض الأطفال.

التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور

يبدأ نظام نور الإلكتروني اليوم الساعة الثانية عشر من مساء اليوم باستقبال طلبات أولياء الأمور في تسحيل الطلاب الجدد في رياض الأطفال، مع الحرص في كتابة بيانات تسجيل الطفل بصورة صحيحة من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى نظام نور.

تسجيل اسم المستخدم.

كتابة كلمة المرور.

كتابة رمز التحقق.

اختيار تسجيل الدخول.

اختيار طالب جديد.

كتابة البيانات المطلوبة للطفل وولي الأمر.

كانت وزارة التعليم اتخذت قرار بتأجيل التسجيل في رياض الأطفال نظرا للمستجدات التي تشهدها المملكة جراء أزمة انتشار فيروس كورونا، والقيام بعدد من الاستعدادات لحماية الطلاب.