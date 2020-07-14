رابط التسجيل والقبول في جامعة الملك خالد.. موعد الإعلان عن نتائج قبول خريجي وخريجات الثانوية

أعلنت جامعة الملك خالد عن الاستمرار قبول الطلبة والطالبات في التسجيل في البرامج التطبيقية لعمادة التعليم المستمر الخاص بالطلبة والطالبات، وأوضحت الجامعة ان استمرار التقديم يتم بالفرع الرئيسي لها بابها، وأيضا جميع الأفرع المتاحة في المملكة العربية السعودية حتى الأول من شهر محرم المقبل.

جامعة الملك خالد تستمر في قبول تسجيل الطلبة والطالبات

تتيح الجامعة أمام جميع الطلاب الراغبين في التسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها من هنا لمعرفة الدبلومات التطبيقية المتاحة لديها، فهناك عدد من المجالات التي بحاجة إليها سوق العمل السعودي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

كما تستمر الجامعة في القيام بعملية المفاضلة التي تتم بالتنسيق بين الكليات، وعمادة الدراسات العليا، وذلك للقيام بالإعلان عن المقبولين من الطلاب في برامج الدراسات العليا التي اتاحت الجامعة استقبال طلبات القبول فيها مؤخرا، أشارت الجامعة ان النتائج ستقوم الجهات المسئولة بالإعلان عنها مبكرا لتمكن المقبولين من الطلاب باستكمال باقي الاجراءات بوقت كافي من انطلاق العام الدارسي الجديد حتى يتم الانتهاء من كافة الإجراءات والانتظام بالدراسة.