رابط تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور برقم الهوية 1442 noor.moe.gov.sa .. موقع نظام نور

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها حول أستقبال طلبات أولياء الأمور بتسجيل أبناءهم الجدد بالدراسة، وبين استمرار الجامعات الخاصة والحكومية في تسجيل الطلبات بكافة التخصصات المتاحة، وتاتي مراحل التعليم الأساسية لتكون هي الأهم وذلك اتاحة وزارة التعليم رابط تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين.

رابط تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور

أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق عن تأجيل التسجيل في رياض الأطفال نظرا للاوضاع الصحية التي تشهدها المملكة لانتشار فيروس كورونا، والقيام بعدد كبير من الإجراءات الصحية التي تحد من الإصابات والانتشار لكوفيد -19، لتعلن الوزارة مجددا البدء في استقبال طلبات أولياء الأمور بتسجيل أبناءهم عبر الموقع الإلكتروني نظام نور اضغط هنا للتسجيل في رياض الأطفال.

بدأت وزارة التعليم في استقبال طلبات تسجيل رياض الأطفال في 22/11/1442 موعد جديد كما أعلنت عن مستويات الأعمار التي يتم قبولها لتسجيل الأطفال وهي:

المستوى الأول للأطفال من مواليد 13/1/1438 الي مواليد 12/1/1439.

واما المستوى الثاني فيبدأ من مواليد 13/1/1437 وحتى مواليد 12/1/1438.

واما المستوى الثالث فيبدأ من مواليد 13/1/1436 وحتى مواليد 12/1/1437.