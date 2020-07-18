نتائج التاسع سوريا
وزارة التربية والتعليم بسوريا

فحص نتائج التاسع سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب موقع وزارة التربية والتعليم

ريم بركات ‏ساعتين مضت أخبار التعليم

بدأت وزارة التربية والتعليم بسوريا الإعلان عن نتائج التاسع التي يترقبها الطلاب من جميع المحافظات على مستوى سوريا عقب أنتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي، والاستعداد للإعلان الرسمي من الوزارة عن النتائج النهائية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

نتائج التاسع سوريا موقع وزارة التربية والتعليم

بدأ المعلمين في تصحيح إجابات الطلاب التي قد انتهى منها طبقا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تقرها الوزارة رسميا، وتعلن عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وطرحها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بسوريا من هنا.

تعلن النتيجة الرسمية لجميع المحافظات السورية البالغ عددها 14 محافظة، الإطلاع عليها من خلال كتابة بيانات الطالب منها الإسم، ورقم المقعد، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المدونة قبل الضغط على رابط الاستعلام حتى يتم الحصول على النتيجة الصحيحة من خلال موقع الوزارة أو الروابط الرسمية المعدة لمعرفة نتائج الامتحانات التي انتهى منها الطلاب، وقامت الوزارة بمتابعة جميع الجهود حتي الإعلان الرسمي باعتماد النتيجة، وطرحها الكترونيا لجميع المحافظات.

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