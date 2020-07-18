تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور الإلكتروني

مازالت وزارة التعليم تواصل الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد ضمن إجراءات غير معتادة عليها نظرا لاستمرار أزمة فيروس كورونا الذي يؤثر على على كافة دول العالم، والبعض الآخر قد أتخذ إجراء الاكتفاء بالدراسة عن بعد خلال العام الدراسي المقبل منها دولة الكويت.

تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور

اتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية استقبال طلبات أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبناءهم برياض الأطفال بمختلف المناطق والمحافظات على مستوى المملكة، وأوضحت ان التسجيل يتم من خلال موقع نظام الإلكتروني.

وللقيام بتسجيل الأطفال المستجدين تم الدخول إلى نظام نور الإلكتروني، وإدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور، والرمز المرئي الضغط على تسجيل طالب جديد، وملء البيانات الخاصة بالطفل، وولي الأمر والتأكد منها

جيدا قبل إرسالها لمراجعتها جيدا والتأكد من انطباق الشروط التي تقبل الطالب بتاء عليها ثم يستكمل ولي الأمر باقي الإجراءات من خلال التوجه إلى المدرسة التي تم تسجيل الطالب بها لاستكمالها قبل بدء العام الدراسي الجديد الذي لم تعلن المملكة اي تفاصيل عنه.