وزير التعليم يعلن استعدادات العام الدراسي الجديد

تواصل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية جهودها لانطلاق العام الدراسي الجديد لمختلف المراحل التعليمية مع وجود العديد من الاستعدادات والخطط التي مازالت الوزارة لم تعلن عنها حتى الآن، ومن المقرر أن يكون ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة مع أقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم السعودي يوجه بتنفيذ استعدادات العام الدراسي الجديد

وجه الدكتور حمد ال الشيخ بتنفيذ عقود الصيان والإصلاح والتشغيل للمدارس استعداد للعام الدراسي المقبل، وشملت التوجيهات ان تكون هذه الأعمال قبل شهر من بداية العام الدراسي، كما وجه ال الشيخ بعودة المعلمين، والادرايين الي المدارس.

تضمنت توجيهات وزير التعليم إصلاح وتشغيل المباني الدراسية، بجانب صيانة وتصليح أجهزة التبريد والتكييف وأيضا صيانة وتصليح أجهزة التدفئة بالمدارس وذلك ضمن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التعليم الفترة الحالية للانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق العام الدراسي الجديد.

شملت توجيهات الوزير أيضا عودة العمل بعقود نظافة المباني، مع الاستمرار في كافة الاستعدادات الخاصة بالمدارس، والعاملين بها من المعلمين، والاداريين من مختلف المناطق.