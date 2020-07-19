أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن قبول وتلقي الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور الإلكتروني، وفقا للشروط التي أعلنت عنها الوزارة العام الحالي الذي يختلف عن الأعوام الأخرى نظرا لاستمرار أزمة فيروس كورونا، ما يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الصحية والاحترازية.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور

تعلن الوزارة عن الأوقات التي يتم التسجيل للطلاب السعوديين، وأيضا استقبال الطلاب الغير سعوديين وفقا للشروط التي تعلن عنها للطلاب الغير سعوديين، وهي إجراءات معتادة تحرص عليها وزارة التعليم كل عام مع فتح باب تسجيل الطلاب المستجدين.

يتم تسجيل الطلاب المستجدين من خلال ولي الأمر والطلاب من خلال وجود سجل مدني، وأما الطلاب الغير سعوديين فيتم تسجيلهم من خلال وجود الإقامة النظامية، ويقوم ولي الأمر بالدخول الي الموقع الإلكتروني نظام نور برقم الهوية من هنا

اختيار تسجيل حساب جديد لولي الأمر، ثم القيام بكتابة رقم الهوية عقب الدخول إلى الموقع الإلكتروني، كتابة الرمز المرئي، ثم القيام بتسجيل الدخول، ويقوم ولي الأمر بملء البيانات المطلوبة والتأكد منها قبل إرسال البيانات، لتسجيل الطالب.