جامعة جازان تعلن الموعد النهائي للترشيح المبدئي للطلبة والطالبات

أعلن الدكتور أحمد فقيهي عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان عن تحديد آخر موعد للترشيح المبدئي للطلبة والطالبات للعام الدراسي الجديد 1442 الذي قامت بالجامعة بقبول أكثر من 10 الاف طالب وطالبة طبقا للسعة الاستيعابية للمقاعد، وقامت الجامعة بالاكتفاء بقبول الطلاب من منطقة جازان فقط للقدرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من طلبة وطالبات البكالوريوس، والدبلوم.

جامعة جازان تأكيد الترشيح عبر بوابة القبول الموحد

أوضح عميد القبول والتسجيل انه سيتم إتاحة 5 الاف مقاعد بالنسبة للدبلومات والبرامج بعمادة خدمة المجتمع، وتبدأ قبول الطلبات في 2/12 إلكترونيا، موضحا ان قبول الطلاب جاء وفقا للمسارات والتخصصات المختلفة الموجودة بالجامعة، وتتيح الجامعة الموافقة على خيارات للترشيح المبدئي ابتداء من بعد غد الخميس عبر بوابة القبول الموحد الإلكترونية، ويقوم الطالب بالاختيار المناسب وهو موافق مع التثبيت، او الانسحاب من القبول او موافق مع الترقية، وأشار أيضا باستقبال العمادة الاستفسارات المختلفة عبر ايقونة الدعم الفني المتاحة أيضا عبر للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات في ظل الظروف الحالية.