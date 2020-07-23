بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1442 عبر نظام نور اليوم

واصلت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية جهودها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتعد خدمة النقل المدرسي من الخدمات الهامة التي تحرص الوزارة كل عام على توفيرها من خلال تسجيل أولياء الأمور أبناءهم في المقاعد من خلال نظام نور الإلكتروني، وإدخال كافة البيانات المطلوبة للالتحاق المبكر في حجز المقاعد التي تكون محدودة.

التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور

أصدرت شركة تطوير لخدمة النقل المدرسي للطلاب ابتداء

من اليوم الخميس الموافق 23 يوليو 2020 وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني نظام نور، وشددت على سرعة تسجيل الأبناء نظرا لوجود عدد قليل من المقاعد المتاحة للمدارس للحكومية موضحة ان قيام ولي الأمر بالتسجيل لايعني حصوله على الخدمة فجميع الطلبات تخضع للمراجعة لحصول الفئات الأكثر استحقاق على الخدمة.

أشارت الشركة انه من ضمن الشروط للتسجيل في نظام نور قيام ولي الأمر بدفع أجور النقل المدرسي التي تبلغ قيمتها 200 ريال سعودي وهي مجرد تكلفة للأجور وليس التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي وهي لاترد في حالة قبول الطالب، وصدور بطاقة صعود الحافلة التي يتم طباعتها عبر نظام نور.