نتيجة السادس الإعدادي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

حالة من الترقب والانتظار من طلاب السادس الإعدادي، والثالث المتوسط عقب أنتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف المحافظات بدولة العراق منذ أيام قليلة على حسب المواعيد الرسمية التي أقرتها وزارة التعليم العراقية لانطلاق أمتحانات الفصل الدراسي الأول، والبدء في مراجعة إجابات الطلاب، ووضع العلامات الخاصة بهم.

نتيجة السادس الإعدادي 2020

خاض طلاب الصف السادس الإعدادي بالعراق امتحانات نصف العام الدراسي وسط أجواء بها العديد من الإجراءات المشددة حفاظا على الطلاب من مخاطر فيروس كورونا، ويترقب الطلاب الان معرفة الدرجات التي حصل عليها كل طالب والترتيب أيضا.

من جانبها تقوم وزارة التعليم بطرح النتائج على عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لها موقع ناجح، وموقع النجاح، موقع السومرية نيوز من خلال الاسم ورقم جلوس الطالب، ومن المرتقب ان يتم الإعلان عن نتيجة الصف 2020 خلال الفترة القليلة المقبلة وستعلن الوزارة رسميا فور الانتهاء من كافة إجراءاتها، واعتماد وزير التعليم للنتيجة بمختلف المحافظات وطرحها رسميا عبر المواقع الإلكترونية ما تطرح عبر موقع الوزارة على التليجرام.