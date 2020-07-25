وزير التعليم المصري يعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع المحافظات المصرية عقب إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن انطلاق إختبارات الفصل الدراسي الثاني في موعدها، وعدم تأجيلها تأثرا بفيروس كورونا، موضحا قيام الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات في توفير الكثير من الاستعدادات.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

شهد طلاب الثانوية العامة امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط أجواء احترازية كبيرة فقد وفرت الوزارة بوابات للتعقيم، وتوفير كمامة لكل طالب كل يوم من أيام الامتحانات بجميع المحافظات، بجانب عمليات التعقيم للجان الامتحانات.

سجلت اللجان بعض حالات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاها الطلاب، بجانب إتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه بعض الصفحات التي قامت بتسريب بعض مواد الامتحانات للثانوية العامة، كما تم رصد حالات قليلة للغاية من الطلاب مصابة بفيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، ويستعد الأن الطلاب لمعرفة نتيجة الثانوية العامة التي تقوم الوزارة بطرحها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، ومعرفتها من خلال الاسم ورقم الجلوس عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحى فقد أوضحت الوزارة أن يوم الثلاثاء المقبل سيتم الانتهاء من أعمال التصحيح.