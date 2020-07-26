نتائج السادس الابتدائي 2020 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

يتزايد البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2020 عقب أنتهاء الطلاب من أداء امتحانات العام الدراسي الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاقها رسميا، وسط إجراءات مشددة للاجراءات الصحية والوقاية مع إنطلاق الامتحانات خلال إنتشار فيروس كورونا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2020 موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة اربيل، ومحافظة السليمانية مع استمرار أعمال التصحيح والمراجعة لإجابات الطلاب بباقي المحافظات، والإعلان عن اعتماد النتيجة وتوفيرها عبر الموقع الإلكتروني نتائجنا للاطلاع على النتائج فور اعتمادها.

يمكن الآن معرفة النتيجة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا، كتابة اسم الطالب ثلاثي، كتابة رقم المقعد ومعرف الطالب، اختيار الاستعلام عن النتيجة لتظهر تفاصيل نتيجة الطالب والدرجات التي حصل عليها خلال أمتحانات العام الدراسي التي حتى الآن مازالت الوزارة لم تنتهي بعد من إجراءاتها ومن المقرر أن يكون ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، وقبل انطلاق أمتحانات الصف السادس الإعدادي التي تنتقل في شهر أغسطس المقبل.