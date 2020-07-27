استعلم الآن عن نتائج السادس الابتدائي 2020 بالعراق موقع نتائجنا

تواصل وزارة التربية والتعليم العراقية جهودها الفترة الحالية للانتهاء من نتيجىة الصف السادس الابتدائي الذي انتهى الطلاب رسميا من الامتحانات التي أعلنت عنها الوزاره طبقا لخريطة العام الدراسي التي تعلن عنها الوزارة مع بداية كل عام دراسي جديد.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2020 بالعراق

اعلنت وزاره التربيه والتعليم رسميا عن اعتماد نتيجه السادس الإبتدائي بمحافظتي السليمانية محافظه اربيل وتم طرح النتائج التي تم اعتمادها رسميا وعبر موقع نتائجنا التابع لوزاره التربيه والتعليم بالعراق من هنا ليتمكن أولياء الأمور والطلاب من معرفة النتيجة الدرجات التي حصل عليها كل طالب.

تواصل وزارة التربية والتعليم بالعراق الفترة الحالية تصحيح إجابات الطلاب الصف السادس الابتدائي والاعلان الرسمي عن اعتماد النتيجة لجميع المحافظات العراقية قبل انطلاق إمتحانات الصف السادس الإعدادي المقرر أن تنطلق خلال شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يكون اعتماد النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أجازه عيد الأضحى المبارك حيث أكدت بعض المصادر الرسمية استمرار عمليات التصحيح والمراجعة التي يقوم بها المعلمين والمعلمات حالياً.