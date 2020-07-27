موعد امتحانات الصف السادس الإعدادي 2020 بالعراق
وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الصف السادس الإعدادي 2020 بالعراق بعد تأجيل وزارة التربية والتعليم الموعد.. جدول إمتحانات الصف السادس الاعدادي بالعراق 2020

ريم بركات ‏ساعة واحدة مضت أخبار التعليم

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بعقد اجتماع لمناقشة موعد إمتحانات الصف السادس الإعدادي الذي كان من المرتقب ان يبدأ في شهر أغسطس المقبل للطلاب المقيمين في الداخل والخارج وقامت الوزارة تأجيل الموعد نظرا للتغيرات الكثيرة التي تحدث جراء انتشار فيروس covid 19.

موعد إمتحانات الصف السادس الإعدادي بالعراق

عقد مجلس النواب العراقي جلسة لمناقشة تأجيل موعد امتحانات الصف السادس الاعدادي نظرا لما شهدته البلاد من أوضاع صحية غير مستقرة تشهدها تأثرا بفيروس كورونا، وتقدمت لجنة التربية بالمجلس اقتراح بتاجيل الإمتحانات وقد وافق وزير التربية والتعليم عليه رسميا اليوم الإثنين مع  الإعلان عن جدول الامتحانات.

عقب إنتهاء جلسة المناقشة بمجلس النواب تبدأ الإمتحانات في 1/9/2020 بالنسبة للطلاب الموجودين في الداخل بينما تنطلق الإمتحانات في موعدها 8 أغسطس 2020 بالنسبة للطلاب المقيمين بالخارج، طالبت اللجنهة التربوية اليوم الوزارة بتوفير الكهرباء و كافة المستلزمات الصحية لحماية الطلاب خلال فترة الإمتحانات والا يزيد عدد الطلاب عن عشرة طلاب في اللجنة الواحده مع التشديد على توفير الكهرباء خلال فترة الإمتحانات.

نتائج السادس الابتدائي 2020 بالعراق
جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي بالعراق

 

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