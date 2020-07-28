استعلم عن نتيجة بكالوريا سوريا 2020 موقع وزارة التربية السورية

يترقب طلاب وطالبات البكالوريا عن الإعلان عن النتيجة النهائية عقب الانتهاء من إمتحانات البكالوريا الذي قام الطلاب بادائها هذا العامل تبدأ وزارة التربية بسوريا في أعمال التصحيح والمراجعة حتى الإعلان على الانتهاء من الأمور التي يقوم بها المعلمين والمعلمات و تستغرق بعض الوقت والتي أكدت أنها حريصا كل الحرص على الانتهاء منها خلال وقت قصير.

نتيجة بكالوريا سوريا 2020

أكد الدكتور عماد العزب على استمرار أعمال المراجعة وضع علامات الطلاب الفترة الحالية ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها وتوفيرها على كافة المواقع الإلكترونية التابعه لوزارة التربية في سوريا يتمكن الطلاب واولياء الأمور من الاطلاع عليها فور الإعلان.

أكد وزير التربية السوريا أن النتائج الأولى لتصحيح أوراق الإجابات تشير إلى إرتفاع نسبة النجاح نتيجة البكلوريا هذا العام على خلاف الاعوام السابقة، يمكن لجميع الطلاب واولياء الامور الاستعلام عن النتيجه فور اعتمادها على المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة من خلال الخطوات الاتية: